«Зенит» провел первую тренировку под руководством Семака

Сергей Семак обратился к команде
ФК «Зенит»
Перед началом воскресного занятия новый главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак обратился к команде и представил ей тренерский штаб.
Футболисты тренировались в течение часа. Занятие началось с растяжки под руководством нового тренера по физподготовке Марии Буровой, продолжилось разминкой и беговой работой. Кроме того, игроки провели серию коротких квадратов.
Эмануэль Маммана и Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться от травм, занимались по индивидуальным программам.
На понедельник у «Зенита» запланировано две тренировки.