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    «Зенит» провел первую тренировку под руководством Семака

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    «Зенит» приступил к работе на первом тренировочном сборе в Зальцбурге, информирует пресс-служба «сине-бело-голубых».

    Сергей Семак обратился к команде
    Сергей Семак обратился к команде
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    Перед началом воскресного занятия новый главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак обратился к команде и представил ей тренерский штаб.

    Футболисты тренировались в течение часа. Занятие началось с растяжки под руководством нового тренера по физподготовке Марии Буровой, продолжилось разминкой и беговой работой. Кроме того, игроки провели серию коротких квадратов.

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    • Эмануэль Маммана и Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться от травм, занимались по индивидуальным программам.

    На понедельник у «Зенита» запланировано две тренировки.

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