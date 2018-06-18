«Зенит» провел первую тренировку под руководством Семака

«Зенит» приступил к работе на первом тренировочном сборе в Зальцбурге, информирует пресс-служба «сине-бело-голубых».

Перед началом воскресного занятия новый главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак обратился к команде и представил ей тренерский штаб.

Футболисты тренировались в течение часа. Занятие началось с растяжки под руководством нового тренера по физподготовке Марии Буровой, продолжилось разминкой и беговой работой. Кроме того, игроки провели серию коротких квадратов.

Эмануэль Маммана и Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться от травм, занимались по индивидуальным программам.

На понедельник у «Зенита» запланировано две тренировки.