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    • «Челси» намерен выкупить контракт Сарри до 1 июля
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    «Челси» намерен выкупить контракт Сарри до 1 июля

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    Маурицио Сарри близок к переходу из «Наполи» в «Челси», информирует Sportitalia.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    Лондонский клуб планирует выкупить контракт 59-летнего специалиста до 1 июля. «Синие» заплатят итальянцам 5 миллионов евро.

    Если сторонам не удастся договориться до конца месяца, то ценник вырастет до 8 миллионов евро.

    Также клубы заключат джентльменское соглашение о том, что «Челси» не будет переманивать игроков «Наполи» Эльсеида Хюсая, Рауля Альбиоля, Петра Зелиньского и Калиду Кулибали.

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    • В случае назначения Сарри на пост наставника спортивным директором «Челси» станет бывший игрок «синих» Джанфранко Дзола. Нынешний главный тренер лондонцев Антонио Конте получит за досрочное расторжение контракта компенсацию в размере 10 млн евро.

    Ранее стало известно, что «Наполи» в новом сезоне будет тренировать Карло Анчелотти.

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