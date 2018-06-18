«Челси» намерен выкупить контракт Сарри до 1 июля

близок к переходу из «Наполи» в «Челси», информирует Sportitalia.

Лондонский клуб планирует выкупить контракт 59-летнего специалиста до 1 июля. «Синие» заплатят итальянцам 5 миллионов евро.

Если сторонам не удастся договориться до конца месяца, то ценник вырастет до 8 миллионов евро.

Также клубы заключат джентльменское соглашение о том, что «Челси» не будет переманивать игроков «Наполи» Эльсеида Хюсая, Рауля Альбиоля, Петра Зелиньского и Калиду Кулибали.

В случае назначения Сарри на пост наставника спортивным директором «Челси» станет бывший игрок «синих» Джанфранко Дзола. Нынешний главный тренер лондонцев Антонио Конте получит за досрочное расторжение контракта компенсацию в размере 10 млн евро.

Ранее стало известно, что «Наполи» в новом сезоне будет тренировать Карло Анчелотти.