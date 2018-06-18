Короче, ЧМ. 17 и 18 июняВсе новости спорта
Весь ЧМ-2018 за две минуты
20:03Бельгия уверенно обыграла Панаму
20:30Салах перед матчем с Россией тренируется в общей группе
20:24Кейн и Стерлинг — в основе Англии на матч с Тунисом
20:01Патрисиу продолжит карьеру в Англии
Весь ЧМ-2018 за две минуты
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