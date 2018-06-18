ЦСКА отправился на сбор в Австрию

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и отправились на первый предсезонный сбор в Австрию, информирует пресс-служба «армейцев».

Тренерский штаб клуба во главе с Виктором Гончаренко пригласил для работы с основным составом трех игроков «молодежки» — Наяира Тикнизяна, Тимура Пухова и Виталия Жиронкина.

Из Москвы на сбор отправились: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Пухов, Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов. Также с командой полетел восстанавливающийся Константин Кучаев.

Ряд футболистов, включая продолжающего восстановление Виктора Васина, присоединится к команде непосредственно в Австрии.

Никита Чернов и Александр Макаров вылетят на сборы на день позже, во вторник, в связи с защитой диплома.