Суд отказал «Динамо» в запрете на переход Ташаева в другой клуб

отказалв запрете на переход полузащитникав другой клуб.

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Об этом сообщает fcdin.com.

14 июня Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» подало исковое заявление в эту инстанцию в отношении игрока и футбольного клуба, держателем контрольного пакета акций которого оно является.

4 июня 23-летний хавбек написал заявление об увольнении из «Динамо». Интерес к нему проявляет «Спартак». Контракт Ташаева с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2020 года. Известно, что в соглашении игрока прописаны отступные в размере 1,5 миллионов евро.

Клуб пытался отменить пункт в контракте футболиста о возможности прекращения сотрудничества в случае выплаты компенсации, однако 15 июня Арбитражный суд города Москвы ответил отказом.

Татим образом, Ташаев может перейти в другой клуб, не дожидаясь окончания судебного разбирательства, с выплатой предусмотренной компенсации.

Полузащитник выступает за основной состав «Динамо» с 2014 года, проведя за это время за бело-голубых 83 матча и забив 11 мячей. Он был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года, однако в окончательную заявку команды на турнир не попал.