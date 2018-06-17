Бухаров отправится на сбор с клубом РФПЛ

Форвардвместе с казанским «Рубином» отправится на сбор в Сербию, информирует пресс-служба клуба.

Также тренерский штаб команды возьмет на Балканы 12 игроков основного состава: Сослана Джанаева, Тимура Акмурзина, Филипа Уремовича, Виталия Устинова, Егора Сорокина, Павла Могилевца, Игоря Коновалова, Руслана Камболова, Вячеслава Подберёзкина, Резу Шекари, Никиту Голдобина и Ивелина Попова.

Отмечается, что Джанаев присоединится к команде с опозданием.

Напомним, в феврале Бухаров расторг контракт с «Ростовом» и стал свободным агентом. За «Рубин» 33-летний форвард выступал с 2004 по 2010 год.