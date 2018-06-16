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    «Ростов» представил форму на сезон-2018/19

    Ростов РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Ростов», техническим спонсором которого является Joma, презентовал форму на сезон-2018/19.

    Новая форма донской команды представлена в трех цветах
    Новая форма донской команды представлена в трех цветах
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    Новая форма донской команды представлена в трех цветах: к традиционным желтому и синему добавился черный комплект. Вратарские комплекты будут зеленого и черного цветов.

    Новая форма была представлена болельщикам на специальном мероприятии, на котором присутствовали главный тренер команды Валерий Карпин, а также футболисты Тимофей Калачев, Александр Гацкан, Александр Зуев, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, Сергей Песьяков и Сергей Айдаров.

    «Ростов» представил форму на сезон-2018/19
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