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    Агент: ЦСКА — в числе претендентов на Мусу

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    Агент нападающего Ахмеда Мусы Уильям Давила рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые есть у нигерийца.

    Ахмед Муса
    Ахмед Муса
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    «По Мусе мы рассмотрим все предложения. Интерес "Зенита"? Мне не хотелось бы это комментировать. На данный момент на Мусу претендуют клубы английской Премьер-лиги, один клуб Бундеслиги, три клуба из Стамбула, один клуб из Серии А, а также ЦСКА. Решение будет принято в течение чемпионата мира», — сказал Давила «Чемпионату».

    Напомним, права на Мусу принадлежат «Лестеру». Весеннюю часть прошлого сезона нигериец провел в аренде в ЦСКА.

    Ранее ЦСКА сообщил о том, что Муса не останется в составе «армейцев».

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