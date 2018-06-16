Агент: ЦСКА — в числе претендентов на Мусу

Агент нападающегорассказал о вариантах продолжения карьеры, которые есть у нигерийца.

«По Мусе мы рассмотрим все предложения. Интерес "Зенита"? Мне не хотелось бы это комментировать. На данный момент на Мусу претендуют клубы английской Премьер-лиги, один клуб Бундеслиги, три клуба из Стамбула, один клуб из Серии А, а также ЦСКА. Решение будет принято в течение чемпионата мира», — сказал Давила «Чемпионату».

Напомним, права на Мусу принадлежат «Лестеру». Весеннюю часть прошлого сезона нигериец провел в аренде в ЦСКА.

Ранее ЦСКА сообщил о том, что Муса не останется в составе «армейцев».