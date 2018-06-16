Головин признан болельщиками ЦСКА лучшим игроком минувшего сезона

Полузащитникпризнан лучшим игрокомв сезоне-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

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По итогам опроса на официальном сайте хавбек стал первым, набрав 49 процентов голосов. Футболист принял участие в 43 матчах ЦСКА в сезоне-2017/18 и забил семь голов.

Второе место занял голкипер Игорь Акинфеев, третий – полузащитник Понтус Вернблум. Всего в голосовании участвовали 8207 человек.