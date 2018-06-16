«Реал» и Де Хеа разминутся снова

По данным испанских СМИ, «Реал» не оставил надежда на подписание вратаря «МЮ» Давида Де Хеа. Разбираемся в причинах настойчивости Мадрида, а также пытаемся понять, что будет с потенциальным трансфером.

Многолетняя сага

Слухи об интересе к Давиду Де Хеа появились еще в 2014 году, когда культовый первый номер «Реала» Икер Касильяс нередко давал понять, что его лучшие годы позади. В частности, именно его ошибка едва не лишила королевский клуб десятой победы в Лиге чемпионов. Тем временем, основной голкипер «Манчестер Юнайтед» мог убедиться, в какой кризис угодила его команда после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона, но, с одной стороны, мадридцы были недостаточно настойчивы в своем интересе к соотечественнику (судя по всему, еще учитывали статус Касильяса в раздевалке), с другой — сам вратарь поверил в новый проект под руководством Луи ван Гала.

Кульминацией трансферных спекуляций вокруг Де Хеа случилась летом 2015 года: королевский клуб расстался со своей глыбой в рамке и видел его преемника в Давиде, в то время, как последний, видимо, не хотел упускать такой шанс. Похоже, именно поэтому голкипер «Красных Дьяволов» начал конфликтовать с нидерландским менеджером команды, который упорно не хотел расставаться с ключевым исполнителем. В свою очередь, руководство «МЮ» воспользовалось ситуацией с неопределенностью вокруг будущего продления контракта капитана «Реала» Серхио Рамоса и дало понять испанской стороне, что отпустит своего стража ворот, только если та согласится продать защитника.

Не суть важно, насколько реальным была возможность перехода центрбека (скорее всего, тот и сам использовать эту ситуацию для получения более выгодного соглашения), но это позволило «Юнайтед» потянуть время. В этой ситуации в игру вступил сам Де Хеа, который отказался выступать за манкунианцев, чтобы вынудить клуб отпустить его в Мадрид, из-за чего «Дьяволам» пришлось на всякий случай готовиться к переходу. В самом конце лета «Сливочные» убедили их продать Давида за 29 млн фунтов и своего голкипера Кейлора Наваса в придачу, но сделка сорвалась в последние минуты перед закрытием трансферного окна, когда по официальной версии стороны не успели оформить документы, а по неофициальной — «МЮ» максимально затянул время, чтобы та не состоялась.

В итоге уже 11 сентября 2015 года страж ворот подписал с манкунианцами новый контракт на четыре года с опцией продления еще на год. С тех пор слухи о переходе испанца в «Реала» то возрождались, то угасали, но до конкретных шагов королевского клуба к его подписанию дело не доходило — во многом потому, что ставший в январе 2016 года наставником «Сливочных» Зинедин Зидан твердо верил в Наваса, и тот, следует признать, его не подводил.

Почему «Реал» так настойчив?

Тем не менее, идея с подписанием Де Хеа, похоже, никогда не покидала голову президента мадридцев Флорентино Переса. Функционер видел, какое благотворное влияние на раздевалку команды имеет Зизу, поэтому не смел перечить успешно работающему тренеру. Только в январе текущего года, когда позиции французского специалиста были шаткими из-за неубедительной игры коллектива, которая вылилась в провал на внутренней арене (громадное отставание от лидирующей «Барселоны» и четвертое место в таблице), руководитель «Реал», вероятно, посчитал, что Зидан будет более податлив к его идее о новом вратаре. Тем более, что талантливый голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага был доступен по приемлемой цене, но и здесь рулевой «Сливочных» стремился защитить позиции Наваса и отказал боссу, что, по данным прессы, не на шутку разгневало Переса.

В мае французский рулевой шокировал своей отставкой после третьей кряду победы в Лиге чемпионов, и теперь президент королевского клуба волен сам решать, какой вратарь нужен команде. Новоиспеченному наставнику Хулену Лопетеги только предстоит завоевать доверие среди звезд Мадрида, потому он вряд ли будет сопротивляться попыткам начальства приобрести Де Хеа или кого-то еще. Не случайно тот же Навас, находясь в лагере своей сборной на ЧМ-2018, не исключает, что может покинуть «Реал» этим летом.

Идея найти замену костариканцу остается в голове Переса, пожалуй, еще и потому, что в декабре тому будет уже 32, и он хочет как можно скорее застолбить место в воротах за более молодым голкипером. Помимо первого номера «МЮ», интерес королевского клуба также приписывают к Тибо Куртуа («Челси»), Джанлуиджи Доннарумме («Милан»), Алиссону («Рома») и Яну Облаку («Атлетико»). Тем временем, Де Хеа заявил накануне, что его все устраивает в Манчестере, однако дал понять, что не может гарантировать свое будущее на «Олд Траффорд», чем подогрел слухи о возможном уходе.

Чего ожидать дальше?

И все же, создается впечатление, что и на сей раз испанскому стражу ворот манкунианцев не суждено оказаться на «Сантьяго Бернабеу». Согласно свежим публикациям британской прессы (среди них и респектабельная The Independent), Давид заключит с «Юнайтед» новое соглашение на пять лет, что наверняка покончит с надеждами «Реала» заполучить соотечественника в ближайшие годы, если только тот не решится на космическую сумму компенсацию, да и то не факт, что английская сторона согласится ее принять.

Тем временем, как сообщает Marca, «Сливочные» уже переключились на Алиссона, а сам футболист и его клуб готовы к переговорам. Ситуацию для Мадрида облегчает то, что бразилец добивается разрешения своего будущего до первого для его сборной поединка на мундиале-2018 16 июня против Швейцарии, при этом, пишет издание, именно королевский клуб стал фаворитом в борьбе за игрока, опередив «Ливерпуль». Более того, отмечает медиа, не обещает стать проблемой и требуемая «Ромой» за своего ключевого исполнителя сумма отступных (60-65 млн евро), ведь тот якобы стоит меньше 100 млн евро, которые хочет выручить за Де Хеа «МЮ» и за Тибо Куртуа — «Челси».

Таким образом, скорее всего, основной голкипер «Юнайтед» если и окажется в Мадриде, то не этим летом. В ноябре Давиду будет 28 лет, и вместе с потенциальным подписанием Алиссона это уменьшает для него шансы в один день перейти в «Реал». Впрочем, сейчас у Де Хеа могут появиться сомнения, что об этом стоит жалеть: хотя «Красные Дьяволы» мучительно перестраиваются под руководством Жозе Моуринью, они все же находятся как минимум в середине этого процесса, тогда как «Сливочные» только начинают для себя новый цикл с новым наставником на фоне неопределенности с рядом звездных исполнителей. Ответить однозначно, где больше шансов рассчитывать на трофеи в ближайшем будущем — не такая и легкая задача.