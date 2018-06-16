Каррера: Думаю не о своей отставке, а о том, как попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Спартака»рассказал, насколько важно для него попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Спартак» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

«Да, начало прошлого сезона выдалось у "Спартака" провальным. Подобное не должно повториться! Тем более что в этот раз нам сразу надо брать быка за рога и преодолевать квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Если в прошлом чемпионате страны нам в итоге удалось как-то выровнять ситуацию за счет длинной турнирной дистанции, здесь такой возможности нет. Или ты в Лиге чемпионов, или ты за ее бортом уже в августе.

Конечно, я понимаю, что непопадание в основной турнир ЛЧ грозит увольнением. Но сейчас думаю не о своей отставке, а о том, как попасть в Лигу чемпионов», — цитирует тренера «Матч ТВ».