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    Каррера: Думаю не о своей отставке, а о том, как попасть в Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, насколько важно для него попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Спартак» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

    «Да, начало прошлого сезона выдалось у "Спартака" провальным. Подобное не должно повториться! Тем более что в этот раз нам сразу надо брать быка за рога и преодолевать квалификационный раунд Лиги чемпионов.

    Если в прошлом чемпионате страны нам в итоге удалось как-то выровнять ситуацию за счет длинной турнирной дистанции, здесь такой возможности нет. Или ты в Лиге чемпионов, или ты за ее бортом уже в августе.

    Конечно, я понимаю, что непопадание в основной турнир ЛЧ грозит увольнением. Но сейчас думаю не о своей отставке, а о том, как попасть в Лигу чемпионов», — цитирует тренера «Матч ТВ».

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