«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с голкипером

Голкиперподписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Соглашение с 21-летним вратарем рассчитано до июня 2020 года.

В прошлом сезоне Хендерсон находился в аренде в «Шрусбери Таун» из Лиги 1, в составе которого провел 48 матчей, 19 раз сохранив ворота в неприкосновенности, и был включен в «команду года» по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

По данным Daily Mail, в следующем сезоне Хендерсон будет отправлен в аренду в клуб Чемпионшипа.

«Сток Сити» может предпринять попытку подписать Хендерсона, если команду покинет Джек Батленд. Интерес к футболисту «Юнайтед» также проявляют «Лидс» и «Бристоль Сити».