Футболисты московскоговышли из отпуска и начали проходить медосмотр, информирует пресс-служба клуба.

«Динамо» вышло из отпуска twitter.com/FCDM_official 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

У «бело-голубых» запланировано два зарубежных сбора, место и время которых станет известно позже.

Известно, что на 16 июня тренерский штаб «Динамо» запланировал тренировку в Москве. В связи с тем, что на базе «Динамо» в Новогорске на время мундиаля будет квартировать национальная сборная Мексики, место тренировки еще уточняется. 17 июня динамовцы отправятся на свой первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до 1 июля, и в рамках него у «Динамо» запланированы три контрольных матча.

После трехдневной паузы «Динамо» отправится на свой второй учебно-тренировочный сбор. На нем «бело-голубые» планируют проведение шести контрольных матчей, часть из них двумя составами. Завершится сбор 20-го июля.