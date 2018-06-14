Марсьяль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающийхочет покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщил агент француза

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«Рассмотрев все возможные варианты, Антони хочет покинуть "МЮ". Клуб хочет продлить контракт с Антони и не желает, чтобы он уходил, но мы не можем прийти к согласию вот уже несколько месяцев. Я думаю, что когда такой клуб за восемь месяцев переговоров не может найти точки соприкосновения, значит, что Марсьяль не является важной частью команды. Вот почему мы приняли это решение. Это взвешенное, хорошо продуманное решение», – цитирует агента RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Марсьяль недоволен количеством игрового времени и отклонил предложение о новом пятилетнем контракте.

Действующее соглашение француза с «дьяволами» рассчитано до конца следующего сезона.

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году из «Монако». В составе манкунианцев форвард провел в общей сложности 136 матчей и забил 36 мячей (11 — в прошлом сезоне).