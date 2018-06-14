«Манчестер Юнайтед» признан самым дорогим клубом мира

Стоимость «красных дьяволов» увеличилась на 12% и составляет 4,123 миллиарда долларов. В тройку вошли мадридский «Реал» (4,088 млрд, +14%) и каталонская «Барселона» (4,064 млрд, +12%).
Топ-20 самых дорогих клубов мира
1. «Манчестер Юнайтед» – $ 4,123 млрд, +12%
2. «Реал» – $ 4,088 млрд, +14%
3. «Барселона» — $ 4,064 млрд, +12%
4. «Бавария» – $ 3,063 млрд, +13%
5. «Манчестер Сити» – $ 2,474 млрд, +19%
6. «Арсенал» – $ 2,474 млрд, +19%
7. «Челси» – $ 2,062 млрд, +12%
8. «Ливерпуль» – $ 1,944 млрд, +30%
9. «Ювентус» – $ 1,472 млрд, +17%
10. «Тоттенхэм» – $ 1,237 млрд, +17%
11. «ПСЖ» – $ 971 млн, +16%
12. «Боруссия» (Дортмунд) – $ 901 млн, +12%
13. «Атлетико» – $ 848 млн, +16%
14. «Вест Хэм Юнайтед» – $ 754 млн, +19%
15. «Шальке» – $ 707 млн, +12%
16. «Рома» – $ 618 млн, +9%
17. «Милан» – $ 612 млн, -24%
18. «Интер» – $ 606 млн, +13%
19. «Лестер Сити» – $ 500 млн, +21%
20. «Наполи» – $ 471 млн, +21%.