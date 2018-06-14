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    «Манчестер Юнайтед» признан самым дорогим клубом мира

    Манчестер Юнайтед Барселона Реал Мадрид
    Английский «Манчестер Юнайтед» второй год подряд возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии издания Forbes.

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    Стоимость «красных дьяволов» увеличилась на 12% и составляет 4,123 миллиарда долларов. В тройку вошли мадридский «Реал» (4,088 млрд, +14%) и каталонская «Барселона» (4,064 млрд, +12%).

    Топ-20 самых дорогих клубов мира

    1. «Манчестер Юнайтед» – $ 4,123 млрд, +12%

    2. «Реал» – $ 4,088 млрд, +14%

    3. «Барселона» — $ 4,064 млрд, +12%

    4. «Бавария» – $ 3,063 млрд, +13%

    5. «Манчестер Сити» – $ 2,474 млрд, +19%

    6. «Арсенал» – $ 2,474 млрд, +19%

    7. «Челси» – $ 2,062 млрд, +12%

    8. «Ливерпуль» – $ 1,944 млрд, +30%

    9. «Ювентус» – $ 1,472 млрд, +17%

    10. «Тоттенхэм» – $ 1,237 млрд, +17%

    11. «ПСЖ» – $ 971 млн, +16%

    12. «Боруссия» (Дортмунд) – $ 901 млн, +12%

    13. «Атлетико» – $ 848 млн, +16%

    14. «Вест Хэм Юнайтед» – $ 754 млн, +19%

    15. «Шальке» – $ 707 млн, +12%

    16. «Рома» – $ 618 млн, +9%

    17. «Милан» – $ 612 млн, -24%

    18. «Интер» – $ 606 млн, +13%

    19. «Лестер Сити» – $ 500 млн, +21%

    20. «Наполи» – $ 471 млн, +21%.

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