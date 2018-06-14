Де Хеа: Не думаю, что у президента «Реала» есть номер моего телефона

Голкипер «Манчестер Юнайтед»заявил, что его все устраивает в английском клубе.

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Ранее сообщалось, что в услугах испанца заинтересован мадридский «Реал».

«Не думаю, что у президента "королевского клуба" Флорентино Переса есть мой номер. Не знаю, стану ли я вратарем "Реала".

Что я знаю точно, так это то, что я счастлив в Манчестере. Как и любой футболист, хочу выигрывать трофеи. Их можно выигрывать и в "МЮ", но мы должны прибавить. Мы большой клуб, вторые места не для нас. Мы должны сделать клуб великим», – цитирует Cadena Cope де Хеа.

Напомним, де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.