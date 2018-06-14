ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лопетеги ни разу не проиграл во главе сборной Испании«Реал» переложил свои проблемы на плечи сборной Испании
  • 12:03
    • Месси опередил Роналду в списке Forbes
  • 11:26
    • «Манчестер Сити» в первом туре чемпионата Англии сыграет с «Арсеналом»
  • 11:16
    • В понедельник станет известно, будет ли «Амкар» играть в ПФЛ
  • 11:12
    • Питана надеется справиться с судейством
  • 09:16
    • Де Хеа: Не думаю, что у президента «Реала» есть номер моего телефона
    Все новости спорта

    Алдервейрелд не исключил, что останется в «Тоттенхэме»

    Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Календарь АПЛ
    Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, на которого претендует «Манчестер Юнайтед», не исключил, что продолжит выступать за лондонский клуб.

    Тоби Алдервейрелд
    Тоби Алдервейрелд
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Остаться в "Тоттенхэме"? Почему бы и нет? Мой контракт рассчитан еще на два года. Не знаю, что произойдет», – сказал Алдервейрелд в интервью Goal.com.

    Ранее стало известно, что переговоры «МЮ» с «Тоттенхэмом» по Алдервейрелду зашли в тупик — «шпоры» требовали за 29-летнего бельгийца 55 миллионов фунтов

    Контракт Алдервейрелда с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2020 года, но летом 2019-го он вправе уйти из клуба за 25 миллионов фунтов – таковы условия опции в действующем соглашении.

  • По теме
  • Трансферный дайджест. 5 — 11 июня
  • 11/06/2018 в 22:03
    •
  • Прогноз
  • Россия — Саудовская Аравия
  • 2,00
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    Самые экономичные кроссоверы 2018 годаТоп-10 автомобилей, имеющих двигатель другого производителя
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России откроет ЧМ-2018 победой над Саудовской Аравией
  • Россия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
  • Огорчат ли «зеленые соколы» Акинфеева на старте ЧМ-2018?
  • Россия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 2,50
    •
  • Преступление и наказание для сборной Египта
  • Египет – Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2,02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Герой-одиночка. Последний шанс Месси принести Аргентине трофейОдин из лучших футболистов мира постарается привести свою команду к победе на ЧМ в России 12/06/2018 в 19:000
  • 07:55
    • Зеппельт не приедет на ЧМ-2018 по соображениям безопасности
  • 07:48
    • Математики предсказали победителя ЧМ-2018
  • 07:35
    • Адвокат надеется, что сборную России «прорвет в официальных матчах»
    Сборная Хорватии — одна из потенциальных сенсаций ЧМ-2018 Футбол Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018Кто может стать открытием мундиаля? 12/06/2018 в 21:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Донской против Гаске
  • 5,12
    •
  • 12:22
    • Хамес Родригес пропустил открытую тренировку сборной Колумбии
  • 12:14
    • Делькин и еще семь игроков покинут «Оренбург»
  • 12:03
    • «Автомобилист» заключил долгосрочный контракт с защитником
    ФИФА Футбол Ради справедливости. ФИФА будет считать рейтинг по-новомуРеформа рейтинга национальных сборных вступит в силу в следующем месяце 12/06/2018 в 14:040
  • 07:22
    • Карасев назначен четвертым арбитром на матч ЧМ-2018 Марокко – Иран
  • 07:09
    • Глушаков думал о завершении международной карьеры
  • 19:02
    • Салах начал тренировки в общей группе
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие