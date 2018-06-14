Алдервейрелд не исключил, что останется в «Тоттенхэме»

Защитник «Тоттенхэма», на которого претендует «Манчестер Юнайтед», не исключил, что продолжит выступать за лондонский клуб.

«Остаться в "Тоттенхэме"? Почему бы и нет? Мой контракт рассчитан еще на два года. Не знаю, что произойдет», – сказал Алдервейрелд в интервью Goal.com.

Ранее стало известно, что переговоры «МЮ» с «Тоттенхэмом» по Алдервейрелду зашли в тупик — «шпоры» требовали за 29-летнего бельгийца 55 миллионов фунтов

Контракт Алдервейрелда с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2020 года, но летом 2019-го он вправе уйти из клуба за 25 миллионов фунтов – таковы условия опции в действующем соглашении.