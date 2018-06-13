«МанСити» не может согласовать со Стерлингом новый контракт

«Манчестер Сити» не может договориться со своим полузащитникомо продлении контракта, информирует SkySports.

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По информации издания, представители 23-летнего игрока дважды встречались с руководством клуба, однако отказались заключать сделку.

Действующий договор Стерлинга с «горожанами» рассчитан до июня 2020 года. Оклад хавбека составляет 175 тысяч фунтов в неделю, но он хотел бы зарабатывать вдвое больше.

Ранее «Манчестер Сити» удалось договориться о продлении контрактов с другими значимыми игроками – Кевином Де Брейне, Фернандиньо, Давидом Сильвой и Николасом Отаменди.

Тот же Де Брейне зарабатывает в английском клубе около 350 тысяч фунтов в неделю.