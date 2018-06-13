«МанСити» не может согласовать со Стерлингом новый контракт

Рахим Стерлинг
metro.co.uk
По информации издания, представители 23-летнего игрока дважды встречались с руководством клуба, однако отказались заключать сделку.
Действующий договор Стерлинга с «горожанами» рассчитан до июня 2020 года. Оклад хавбека составляет 175 тысяч фунтов в неделю, но он хотел бы зарабатывать вдвое больше.
Ранее «Манчестер Сити» удалось договориться о продлении контрактов с другими значимыми игроками – Кевином Де Брейне, Фернандиньо, Давидом Сильвой и Николасом Отаменди.
Тот же Де Брейне зарабатывает в английском клубе около 350 тысяч фунтов в неделю.