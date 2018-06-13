«Реал» в борьбе за Родриго опередил «Барселону», «Ливерпуль» и ПСЖ

Агент, представляющий интересы 17-летнего полузащитника «Сантоса», прокомментировал информацию о переговорах с мадридским «Реалом».

«У нас были предложения от "Ливерпуля", ПСЖ и "Барселоны", но они не сумели договориться с "Сантосом". Пару недель назад мадридцы вышли на меня, встретились с президентом "Сантоса" и предложили требуемую сумму. На прошлой неделе Родриго прошел медосмотр для переезда в Мадрид», – сказал агент в интервью Esporte Interativo.

Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за 17-летнего бразильца 45 миллионов евро. 40 миллионов евро будут выплачены «Сантосу», владеющему 80% прав на игрока, еще 5 миллионов получит сам Родриго, которому принадлежат оставшиеся 20%. При этом хавбек останется в «Сантосе» до 30 июня 2019 года.

В этом сезоне Родриго сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.