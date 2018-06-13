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    Юнгберг вернулся в «Арсенал»

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    Бывший полузащитник «Арсенала» Фредрик Юнгберг вернулся в лондонский клуб.

    Фредрик Юнгберг
    Фредрик Юнгберг
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  • 41-летний швед возглавил молодежную команду (U-23) «Арсенала». Ожидается, что он приступит к работе с июля.

    Ранее Юнгберг работал в «Арсенале» главным тренером юношеской (U-15) и вторым тренером юниорской (U-19) команд.

    В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб «Вольфсбурга».

    «Я безумно рад вернуться. "Арсенал" всегда был для меня особенными местом, и я действительно в восторге от возможности поработать с командой U23. С надеждой смотрю на работу с талантливой молодежью. Многих из них я знаю, и мы с нашим штабом постараемся развить их лучшие стороны, чтобы сделать из них настолько хороших футболистов и людей, насколько это возможно», — сказал Юнгберг.

    Юнгберг провел за «Арсенал» 216 игр и забил 46 голов. В составе «канониров» он дважды выигрывал АПЛ и трижды Кубок Англии.

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