«Милан» готов обменять Доннарумму на Морату

«Милан» заинтересован в том, чтобы обменять своего вратаряна форварда «Челси», информирует Corriere dello Sport.

Джанлуиджи Доннарумма corrieredellosport.it 500 Бесплатная ставка Забрать!

Эта сделка решила бы сразу две проблемы «россонери». Во-первых, они получили бы столь нужного бомбардира. Во-вторых, избавились бы от вратаря, ставшего ненужным после подписания Пепе Рейны.

«Милан» уже несколько недель пытается продать Доннарумму за 70 миллионов евро, однако покупателей на него нет, поскольку топ-клубы сейчас больше заинтересованы в страже ворот «Ромы» Алиссоне.

К Алиссону присматривается и «Челси», состав которого может покинуть Тибо Куртуа в связи с истекающим контрактом.