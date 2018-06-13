«Зенит» ведет переговоры о трансфере Баделя

«Зенит» вступил в борьбу за полузащитника «Фиорентины» и сборной Хорватии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Петербургский клуб несколько недель ведет переговоры с агентом футболиста.

Ранее стало известно, что «Спартак» по инициативе главного тренера Массимо Карреры предложил 29-летнему хавбеку контракт.

Соглашение Баделя с «Фиорентиной» рассчитано до 30 июня. Сам хорват не против переезда в Россию, но не торопится с выбором места продолжения карьеры и планирует принять решение после ЧМ-2018.

В минувшем сезоне Бадель провел 27 матчей за «Фиорентину» и отметился двумя забитыми мячами.