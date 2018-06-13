17-летний полузащитник ПСЖ отказался от перехода в «Арсенал»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»отклонит предложение «Арсенала», сообщает Goal.com.

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Сообщалось, что новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери лично заинтересован в 17-летнем игроке юношеской сборной Франции, однако спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике заверил Адли, что в новом сезоне у него будет больше игровой практики, и тот дал согласие на продление контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что помимо «Арсенала» Адли интересуются «Бавария» и «Реал».

В минувшем сезоне хавбек провел за ПСЖ лишь один матч, отыграв 8 минут в заключительном туре чемпионата Франции с «Каном» (0:0).