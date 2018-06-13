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    17-летний полузащитник ПСЖ отказался от перехода в «Арсенал»

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    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ясин Адли отклонит предложение «Арсенала», сообщает Goal.com.

    Ясин Адли
    Ясин Адли
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  • Сообщалось, что новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери лично заинтересован в 17-летнем игроке юношеской сборной Франции, однако спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике заверил Адли, что в новом сезоне у него будет больше игровой практики, и тот дал согласие на продление контракта с клубом.

    Ранее сообщалось, что помимо «Арсенала» Адли интересуются «Бавария» и «Реал».

    В минувшем сезоне хавбек провел за ПСЖ лишь один матч, отыграв 8 минут в заключительном туре чемпионата Франции с «Каном» (0:0).

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