17-летний полузащитник ПСЖ отказался от перехода в «Арсенал»

Ясин Адли
eurosport.com
Сообщалось, что новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери лично заинтересован в 17-летнем игроке юношеской сборной Франции, однако спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике заверил Адли, что в новом сезоне у него будет больше игровой практики, и тот дал согласие на продление контракта с клубом.
Ранее сообщалось, что помимо «Арсенала» Адли интересуются «Бавария» и «Реал».
В минувшем сезоне хавбек провел за ПСЖ лишь один матч, отыграв 8 минут в заключительном туре чемпионата Франции с «Каном» (0:0).