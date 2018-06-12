Верратти может покинуть ПСЖ

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»может покинуть клуб этим летом, утверждает Football Italia

Марко Вератти uefa.com 500 Бесплатная ставка Забрать!

По информации издания, 25-летний итальянец остался недоволен недавней встречей с новым главным тренером команды Томасом Тухелем, который посоветовал хавбеку сбросить вес перед началом сезона.

Прошлым летом Вератти наняв в качестве агента Мино Райолу, в надежде на трансфер в «Барселону», который не удался. Тем не менее, Райола намерен увезти своего клиента из Парижа этим летом.

Основными претендентами на итальянца являются «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

В минувшем сезоне Верратти провел 42 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.