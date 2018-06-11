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    Мхитарян: Переход в один из топ-клубов Европы может погубить Головина

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    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян выразил мнение, что хавбеку ЦСКА Александру Головину нужно переходить в тот клуб, в котором у него будет постоянная игровая практика.

    Генрих Мхитарян
    Генрих Мхитарян
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  • «В России меня постоянно спрашивают про Головина, мол, стоит ли ему уходить из ЦСКА. На этот счет могу сказать одно: если Головин действительно захочет уйти в европейский чемпионат, нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке. Понятно, что все грезят о "Реале" или "Барселоне", но надо четко понимать, что переход в клуб такого уровня может просто погубить игрока», — сказал Мхитарян «Р-Спорту».

    «Надо играть, набираться опыта и быть готовым к тому, чтобы сделать второй шаг – уже на более высокий и серьезный уровень», — добавил футболист «Арсенала».

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