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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Мбаппе 270 миллионов евро

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Don Balon.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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  • ПСЖ готов расстаться с Мбаппе, поскольку считает, что таким образом будет проще удержать в команде форварда Неймара. Парижане могут рассмотреть предложение, сумма которого будет составлять около 270 миллионов евро.

    Однако ПСЖ готовы снизить цену до 190 миллионов евро, если «Манчестер Юнайтед» включит в сделку своего нападающего Антони Марсьяля.

    Напомним, что парижане перед началом минувшего сезона арендовали Мбаппе у «Монако» с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 13 голами и 8 результативными передачами.

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