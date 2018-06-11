«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Мбаппе 270 миллионов евро

Нападающий ПСЖможет стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Don Balon.

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ПСЖ готов расстаться с Мбаппе, поскольку считает, что таким образом будет проще удержать в команде форварда Неймара. Парижане могут рассмотреть предложение, сумма которого будет составлять около 270 миллионов евро.

Однако ПСЖ готовы снизить цену до 190 миллионов евро, если «Манчестер Юнайтед» включит в сделку своего нападающего Антони Марсьяля.

Напомним, что парижане перед началом минувшего сезона арендовали Мбаппе у «Монако» с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 13 голами и 8 результативными передачами.