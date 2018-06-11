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    Хиддинк дал совет сборной России перед первым матчем на ЧМ

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    Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк дал совет российским футболистам перед стартом на домашнем чемпионате мира.

    Гус Хиддинк
    Гус Хиддинк
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  • «Что могу посоветовать в преддверии игры против Саудовской Аравии? Собраться всем в раздевалке, отбросить в сторону все ненужное, сконцентрироваться на общей цели.

    Возможно, не так важно детально проработать тактические схемы, как создать важный психологический настрой. Зачастую именно это является определяющим фактором. Болельщики ждут победы хозяев в стартовом матче, весь мир будет наблюдать за первой игрой. Успех на старте турнира поможет россиянам обрести уверенность в собственных силах. Сплоченный коллектив, объединенный одной целью, способен на все», — сказал Хиддинк в эфире телеканала «Россия 24», передает «Спорт-Экспресс».

    Напомним, сборные России и Саудовской Аравии встретятся 14 июня. Начало матча — в 18.00 мск.

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