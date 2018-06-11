Геркус: Отставка? Без комментариев

Президент «Локомотива»отказался комментировать ситуацию с возможным уходом со своего поста.

Контракт Геркуса с клубом был подписан два года назад сроком на пять лет, таким образом соглашение действует еще 3 года.

Неделю назад Геркус на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым заявил о разногласиях в подходах к развитию клуба и селекции с главным тренером команды Юрием Семиным​.

Заявления об отставке Геркус не писал, в РЖД попросили продолжить работу в рамках действующего договора. Впрочем, к уходу Геркуса в компании готовы, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Без комментариев», – так отреагировал Геркус на вопрос о намерении уйти из клуба.

В воскресенье, 10 июня, Юрий Семин разместил в инстаграме пост, в котором призвал Геркуса «не отделять тренера от клуба».

В числе прочего, Семин написал, что Геркус и спортивный директор «Локо» Штоффельхаус хотят продать прогрессирующих футболистов, намекая на братьев Алексея и Антона Миранчуков.