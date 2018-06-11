Мещеряков: Не знаю, откуда появилась информация об уходе Геркуса

Председатель совета директоровпрокомментировал информацию о том, чтоможет покинуть пост президента клуба.

Как стало известно «Чемпионату», Геркус может покинуть свою должность в ближайшее время. Отмечается, что у президента «Локо» состоялся разговор с главой РЖД Олегом Белозеровым, в ходе которого обсуждался добровольный уход Геркуса.

«Не знаю, откуда появилась эта информация и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ. Все знают, что кадровые документы подписываю я. А я ничего не подписывал», — сказал Мещеряков «Чемпионату».

Напомним, Геркус занимает должность президента «Локомотива» с 2016 года.