Мещеряков: Не сомневаюсь, что Семин и Геркус сработаются в новом сезоне

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал резонансное заявление главного тренера команды, который призвал президента клуба«не отделять тренера от клуба».

По информации СМИ, разногласия между Семиным и Геркусом возникли потому, что главный тренер пытается приобрести игроков только двух агентов – Барбозу и Селюка.

«А чего их мирить? Главное, чтобы работали нормально. Моя задача, чтобы работала система. Никаких опасений у меня нет. У каждого может быть свое мнение. Не надо реагировать на эмоциональное высказывание.

Я даже не сомневаюсь в том, что Семин и Геркус сработаются в новом сезоне. Каждый талантливый человек – эмоционален. И складывать талантливых людей в одно целое – непросто.

В клубе сложилась система принятия решений. Один человек не решает сам ничего. У нас выстроен правильный процесс, который позволяет учитывать мнение тренера, спортивного директора, президента.

Все это выносится на совет директоров. А на совете директоров точно сидят не бестолковые люди. А все остальное – эмоции. Это эмоции не на действия, а на слова.

Вообще не знаю, из-за чего-начались разногласия. Юрий Палыч вообще ни с какими агентами не работает. Он тренер!», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».