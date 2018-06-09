«Реал» предложит Роналду 25 млн евро за сезон и бонусы

Криштиану Роналду
Mirror.co.uk
По данным радиостанции, бонусы португальца будут зависеть от выигранных трофеев.
Впрочем, самого Роналду новое предложение вряд ли устроит, поскольку он хочет зарабатывать не меньше Лионеля Месси или Неймара.
Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал», так как президент «сливочных» Флорентино Перес нарушил свои обещания об улучшении контракта португальца.
При этом появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» готов предложить Роналду контракт с годовой зарплатой 45 миллионов евро, а мадридскому клубу — 150 миллионов евро за трансфер португальца.