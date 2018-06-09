«Реал» предложит Роналду 25 млн евро за сезон и бонусы

Мадридский «Реал» предложит нападающемуновые финансовые условия контракта, согласно которым его заработная плата за сезон составит 25 миллионов евро плюс бонусы, информирует Cadena Cope.

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По данным радиостанции, бонусы португальца будут зависеть от выигранных трофеев.

Впрочем, самого Роналду новое предложение вряд ли устроит, поскольку он хочет зарабатывать не меньше Лионеля Месси или Неймара.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал», так как президент «сливочных» Флорентино Перес нарушил свои обещания об улучшении контракта португальца.

При этом появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» готов предложить Роналду контракт с годовой зарплатой 45 миллионов евро, а мадридскому клубу — 150 миллионов евро за трансфер португальца.