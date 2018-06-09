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    «Реал» предложит Роналду 25 млн евро за сезон и бонусы

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    Мадридский «Реал» предложит нападающему Криштиану Роналду новые финансовые условия контракта, согласно которым его заработная плата за сезон составит 25 миллионов евро плюс бонусы, информирует Cadena Cope.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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  • По данным радиостанции, бонусы португальца будут зависеть от выигранных трофеев.

    Впрочем, самого Роналду новое предложение вряд ли устроит, поскольку он хочет зарабатывать не меньше Лионеля Месси или Неймара.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал», так как президент «сливочных» Флорентино Перес нарушил свои обещания об улучшении контракта португальца.

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    • При этом появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» готов предложить Роналду контракт с годовой зарплатой 45 миллионов евро, а мадридскому клубу — 150 миллионов евро за трансфер португальца.

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