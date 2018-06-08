В АПЛ появится двухнедельный перерыв

в феврале с сезона-2019/20 будет двухнедельный перерыв, передает пресс-служба турнира.

Команды получат паузу перед еврокубками hindustantimes.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Как отмечается, эта пауза поможет командам быть свежее перед еврокубками.

При этом матчи все равно будут проводиться каждую неделю. При этом тур будет разбит по пять поединков. Когда одни команды будут играть, оставшиеся будут отдыхать и наоборот.

Кроме того, Футбольная ассоциация перенесет пятый раунд Кубка Англии на середину недели. При этом ответных матчей на этой стадии в случае ничьих не будет — вводятся дополнительное время и пенальти.