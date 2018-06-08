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    В «Локомотиве» определились с будущим ряда игроков

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    На первом заседании трансферного комитета «Локомотива» в составе Ильи Геркуса, Юрия Семина и трех членов совета директоров клуба обсуждалось будущее ряда игроков команды, у которых истекают контракты.

    Неманья Пейчинович
    Неманья Пейчинович
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  • Как утверждает «Чемпионат», было принято принципиальное решение не продлевать договоры с иностранными защитниками Тарасом Михаликом и Виталием Денисовым.

    Что касается контракта Неманьи Пейчиновича, то руководство клуба взяло паузу, так как считает запросы игрока слишком высокими.

    Скорее всего, покинет команду Эдер. Отмечается, что он может остаться только в том случае, если травмы получат другие нападающие. Под вопросом будущее и Алана Касаева, на которого претендует тульский «Арсенал». А продление контракта с Дмитрием Тарасовым зависит от того, смогут ли «Локомотив» и «Зенит» договориться по трансферу Игоря Денисова.

    В то же время «железнодорожники» готовы сохранить Ари, и могут заменить его лишь на более молодого форварда такого же уровня. Скорее всего, останется в команде и голкипер Антон Коченков.

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