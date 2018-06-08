«Локомотив» обязан выплатить Биличу более 200 тысяч евро

) в Лозанне рассмотрел апелляцию «Локомотива» на решение ФИФА о присуждениикомпенсации в размере более 200 тысяч евро.

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Суд принял сторону хорватского специалиста, утверждает «Чемпионат».

Напомним, что в марте нынешнего года, по инициативе «Локомотива», клуб и Билич во время заседания CAS устно договорились, что стороны откажутся от взаимных претензий, при этом железнодорожники выплатят тренеру сумму, которая не превысит 200 тысяч евро.

Однако затем «Локомотив» передумал отзывать апелляцию и подписывать мировое соглашение. В итоге клубу придется выплатить не только всю требуемую сумму, но и такие издержки, как налоговые выплаты и судебные расходы, которые составят более 50 процентов от присужденной компенсации.

Билич возглавлял «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Клуб расторг с тренером контракт 17 июня 2013 года и должен был выплатить неустойку.

Железнодорожники утверждали, что сумма в договоре была прописана в рублях, а Билич настаивал на выплате в евро, курс которого вырос.