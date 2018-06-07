Профсоюз футболистов: У Ташаева есть право выкупить контракт

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистовзаявил, что желание полузащитника «Динамо»разорвать договор с бело-голубыми не выходит за пределы обычной практики.

«В принципе в подобных ситуациях нет ничего необычного. Если соответствующие условия прописаны в соглашении, то здесь нет никакого нарушения.

Нужно смотреть контракт. Почему, если клуб имеет право по своей инициативе прекратить трудовые отношения с футболистом, то у игрока не может быть опции выкупа?

Как в ситуации с Павлом Погребняком, с которым "Динамо" расторгло договор. А бывает и так, когда человек просто приобретает свой контракт за сумму, которая в нем прописана», — приводит слова Зотова «Спорт-Экспресс».