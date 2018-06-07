Сколари претендует на пост главного тренера «Реала»

Луис Фелипе Сколари
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Кандидатура бразильского специалиста рассматривается руководством «сливочных», поскольку он является отличным мотиватором, он умеет заслужить уважение в любом окружении.
Сколари хорошо знаком с Криштиану Роналду и Неймаром, которых тренировал в их национальных командах.
69-летний специалист остается без работы с 2017 года, когда он покинул «Гуанчжоу Эвергранд». В Китае бразилец добился больших успехов, выиграв три чемпионских титула, один Кубок, два Суперкубка и азиатскую Лигу чемпионов.
Ранее появилась информация возможном приходе в «Реал» наставника «Челси» Антонио Конте, бывшего игрока «сливочных» Фернандо Йерро, тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.