Сколари претендует на пост главного тренера «Реала»

Бывший наставник сборной Бразилииможет возглавить «Реал», утверждает AS.

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Кандидатура бразильского специалиста рассматривается руководством «сливочных», поскольку он является отличным мотиватором, он умеет заслужить уважение в любом окружении.

Сколари хорошо знаком с Криштиану Роналду и Неймаром, которых тренировал в их национальных командах.

69-летний специалист остается без работы с 2017 года, когда он покинул «Гуанчжоу Эвергранд». В Китае бразилец добился больших успехов, выиграв три чемпионских титула, один Кубок, два Суперкубка и азиатскую Лигу чемпионов.

Ранее появилась информация возможном приходе в «Реал» наставника «Челси» Антонио Конте, бывшего игрока «сливочных» Фернандо Йерро, тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.