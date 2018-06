Агент, представляющий интересы форварда «Ливерпуля», опроверг слухи о переговорах с «Барселоной».

Ранее испанская газета AS сообщила, что представители игрока предложили его услуги каталонцам. Сам Салах по версии источника готов рассмотреть такой переход, а «Ливерпуль» может отпустить футболиста более чем за 100 миллионов евро.

«Такого никогда не было. AS, вам нужны более надежные источники», – написал агент на своей странице в Twitter.

This never happened. @English_AS you need better sources. https://t.co/Y4OpwkoNYV