Два испанца вошли в тренерский штаб «Спартака»

Испанские специалистывошли в тренерский штаб московского

Рауль Рианчо ФФУ 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

Контракт со специалистами рассчитан на один сезон — до 31 мая 2019 года.

Предыдущим местом работы Рианчо была сборная Украины, в которой он с 2016 года был помощником Андрея Шевченко. До этого испанец работал ассистентом главных тренеров в киевском «Динамо» (2014-2016) и казанском «Рубине» (2009-2014).

Гомес прошлый сезон провел в аравийском «Аль-Ахли», где помогал Сергею Реброву, а до этого также работал в киевском «Динамо» (2014-2017).