Два испанца вошли в тренерский штаб «Спартака»

Рауль Рианчо
ФФУ
Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».
Контракт со специалистами рассчитан на один сезон — до 31 мая 2019 года.
Предыдущим местом работы Рианчо была сборная Украины, в которой он с 2016 года был помощником Андрея Шевченко. До этого испанец работал ассистентом главных тренеров в киевском «Динамо» (2014-2016) и казанском «Рубине» (2009-2014).
Гомес прошлый сезон провел в аравийском «Аль-Ахли», где помогал Сергею Реброву, а до этого также работал в киевском «Динамо» (2014-2017).