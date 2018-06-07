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    • Два испанца вошли в тренерский штаб «Спартака»
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    Два испанца вошли в тренерский штаб «Спартака»

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    Испанские специалисты Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошли в тренерский штаб московского «Спартака».

    Рауль Рианчо
    Рауль Рианчо
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  • Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

    Контракт со специалистами рассчитан на один сезон — до 31 мая 2019 года.

    Предыдущим местом работы Рианчо была сборная Украины, в которой он с 2016 года был помощником Андрея Шевченко. До этого испанец работал ассистентом главных тренеров в киевском «Динамо» (2014-2016) и казанском «Рубине» (2009-2014).

    Гомес прошлый сезон провел в аравийском «Аль-Ахли», где помогал Сергею Реброву, а до этого также работал в киевском «Динамо» (2014-2017).

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