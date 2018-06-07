Президент «Мурсии»: Гути будет новым тренером «Реала»

Президент «Мурсии»считает, что новым главным тренером «Реала» может стать экс-полузащитник мадридцев

Сейчас 41-летний испанец возглавляет молодежную команду «сливочных».

«Я говорил с Гути и должен был увидеться с ним в четверг. Хотел пригласить его в "Мурсию", но Зидан объявил о своей отставке.

Сейчас все зависит от Флорентино Переса. Если он выберет Гути, то будет здорово. Гути будет новым тренером "Реала" и не приедет в наш клуб», — приводит слова Гальвеса Marca.

Напомним, 31 мая Зинедин Зидан, возглавлявший «Реал» с 2016 года, объявил о своей отставке с поста главного тренера мадридского клуба.

До того, как французский специалист возглавил главную команду «сливочных», он руководил молодежкой.

По другой информации испанских СМИ, Гути может возглавить «Алькоркон».