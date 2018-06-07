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    Президент «Мурсии»: Гути будет новым тренером «Реала»

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    Президент «Мурсии» Виктор Гальвес считает, что новым главным тренером «Реала» может стать экс-полузащитник мадридцев Гути.

    Гути
    Гути
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  • Сейчас 41-летний испанец возглавляет молодежную команду «сливочных».

    «Я говорил с Гути и должен был увидеться с ним в четверг. Хотел пригласить его в "Мурсию", но Зидан объявил о своей отставке.

    Сейчас все зависит от Флорентино Переса. Если он выберет Гути, то будет здорово. Гути будет новым тренером "Реала" и не приедет в наш клуб», — приводит слова Гальвеса Marca.

    Напомним, 31 мая Зинедин Зидан, возглавлявший «Реал» с 2016 года, объявил о своей отставке с поста главного тренера мадридского клуба.

    До того, как французский специалист возглавил главную команду «сливочных», он руководил молодежкой.

    По другой информации испанских СМИ, Гути может возглавить «Алькоркон».

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