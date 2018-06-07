Емельяненко не стыдно за сборную России

Боец ММАвысказал мнение о перспективах сборной России по футболу на домашнем ЧМ-2018.

«Я на стороне футболистов, потому что спорт – это самая тяжелая работа. Во всем нужно себя ограничивать, нужно превозмогать усталость, боль и все лишения.

Почему бы критикующим не попробовать поменяться со спортсменами местами. Пусть выйдут на поле и покажут все, что умеют. Флаг им в руки! Если они такие умные, критикуют футболистов, боксеров, то сами-то где в рейтингах? Их нет? Тогда они никто и звать их никак.

У нас нет никого сильнее тех, кого взяли в сборную. Они – лучшее, что у нас сейчас есть в футболе.

Нет, вообще не стыдно [за сборную]. Ну, всякое бывает. Где-то мы выигрываем, где-то проигрываем. Повторяю: эти люди – лучшие из тех, кого мы сегодня можем собрать в команде.

А стыдно мне за людей, которые сидят дома перед телевизором – как этот, из Таганрога, из "Наша Russia" – и советы дают, кому и что нужно делать, хотя сами ничего не понимают и ни в чем не разбираются. В основном это люди, которые не смогли себя реализовать в жизни.

Те, у кого все хорошо, к другим относятся соответствующим образом и никогда никому не завидуют», – сказал Емельяненко «Спорт-Экспрессу».