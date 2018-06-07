Давыдов может перейти в юрмальский «Спартак»

Нападающий «Спартака»может перейти в юрмальский «Спартак».

23-летний игрок будет арендован латвийским клубом, который тренирует россиянин Александр Гришин.

«Действительно ведем переговоры. Контракт будет рассчитан на полгода. Сам Денис хочет поиграть в Юрмале. Когда будет объявлено о переходе? Точно сказать не могу, это решение клуба — как только окончательно все подпишут, так и объявит», — сказал представитель футболиста Иван Бакулин в интервью «Спорт-Экспрессу».

В сезоне-2017/18 Давыдов провел за команду 21 матч «Спартак-2» в ФНЛ, забил два гола и отдал две результативные передачи.