Траппу было бы интересно поработать вместе с Буффоном

Голкипер «Пари Сен-Жермен»поделился своим мнением по поводу возможного переезда в Париж легенды «Ювентуса»

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«В прессе было множество слухов о трансферах различных вратарей в "Пари Сен-Жермен". Если бы все они перешли, у нас было бы уже 15 голкиперов.

Для меня, как для вратаря, Буффон, конечно, – легенда. То, что он делал в последние несколько лет, в таком возрасте и на таком уровне, – невероятно.

Если бы у меня был шанс поработать с таким голкипером, это было бы чем-то особенным. Я не знаю, состоится ли этот трансфер, но мне было бы интересно тренироваться рядом с ним», — приводит слова Траппа Goal.com.