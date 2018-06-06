В «Заре» подтвердили интерес к Лунину со стороны «Наполи»

Генеральный директор луганской «Зари»рассказал об интересе иностранных клубов к 19-летнему голкиперу

По данным СМИ, «Наполи» готов купить Лунина за 8 миллионов евро, итальянский клуб предложил украинцу контракт сроком на 5 лет.

«Мы не скрываем тот факт, что многие клубы Европы интересуются Луниным и его возможной продажей. В этом вопросе дальше других продвинулся "Наполи". "Ливерпуль", "Эвертон" и "Интер"? В этой череде есть даже более именитые клубы. Сейчас идёт переписка», — приводит слова Рафаилова «Команда №1».

В минувшем сезоне Лунин провел 36 матчей в составе «Зари», в которых пропустил 54 мяча и 12 раз сохранил ворота сухими.