Пеллегрини: Руководство «Реала» требовало ставить некоторых игроков в состав

Главный тренерзаявил, что руководствотребовало ставить некоторых игроков в состав.

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«Одной из важнейших тем для обсуждений, которая была у меня с руководством мадридского клуба, являлась тема игры футболистов. Они требовали, чтобы некоторые игроки выступали в любом случае, но я никогда не шел на компромисс», — сказал Пеллегрини.

«За всю тренерскую карьеру легче всего мне работалось с Криштиану Роналду и Раулем. Они отличные спортсмены. Сложнее всего было с Хуаном Романом Рикельме", — также отметил аргентинец.

Напомним, Пеллегрини возглавлял 'Реал' в сезоне 2009-2010.