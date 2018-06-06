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    «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед»

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    «Тоттенхэм» усилил свой интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю, информирует Daily Mail.

    Антони Марсьяль
    Антони Марсьяль
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  • Маурисио Почеттино назвал француза своей приоритетной целью во время летнего трансферного окна, поэтому руководство «шпор» планирует начать переговоры уже в ближайшее время.

    Учитывая тот факт, что Марсьяль не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2018, его трансфер может состояться уже в июне, если стороны обо всем договорятся.

    Ситуацию осложняют аппетиты «красных дьяволов», которые готовы отпустить форварда лишь за 58 миллионов фунтов. В то же время руководство «Тоттенхэма» выделило Почеттино на все трансферы ровно 100 миллионов.

    В 2015 году «Манчестер Юнайтед» приобрел Марсьяля за 38 миллионов фунтов.

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