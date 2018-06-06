«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед»

Антони Марсьяль
manutd.com
Маурисио Почеттино назвал француза своей приоритетной целью во время летнего трансферного окна, поэтому руководство «шпор» планирует начать переговоры уже в ближайшее время.
Учитывая тот факт, что Марсьяль не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2018, его трансфер может состояться уже в июне, если стороны обо всем договорятся.
Ситуацию осложняют аппетиты «красных дьяволов», которые готовы отпустить форварда лишь за 58 миллионов фунтов. В то же время руководство «Тоттенхэма» выделило Почеттино на все трансферы ровно 100 миллионов.
В 2015 году «Манчестер Юнайтед» приобрел Марсьяля за 38 миллионов фунтов.