«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» усилил свой интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед», информирует Daily Mail.

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Маурисио Почеттино назвал француза своей приоритетной целью во время летнего трансферного окна, поэтому руководство «шпор» планирует начать переговоры уже в ближайшее время.

Учитывая тот факт, что Марсьяль не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2018, его трансфер может состояться уже в июне, если стороны обо всем договорятся.

Ситуацию осложняют аппетиты «красных дьяволов», которые готовы отпустить форварда лишь за 58 миллионов фунтов. В то же время руководство «Тоттенхэма» выделило Почеттино на все трансферы ровно 100 миллионов.

В 2015 году «Манчестер Юнайтед» приобрел Марсьяля за 38 миллионов фунтов.