Экс-тренер «Спортинга» возглавил «Аль-Хиляль»

Португальский специалиствозглавил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба команды.

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По информации СМИ, 63-летний тренер заключил с клубом контракт на один год с опцией продления ещё на один сезон.

Последним местом работы Жезуша был лиссабонский «Спортинг», который он покинул после инцидента с нападением на команду фанатов. По мнению тренера, к инциденту был причастен президент клуба Бруну ди Карвальо.

До этого Жезуш работал в «Бенфике», с которой трижды выигрывал чемпионат Португалии.

Отметим, что шесть игроков «Аль-Хиляль» попали в заявку сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018.