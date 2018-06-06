Инфантино: Россия на 100% готова к проведению ЧМ

Президент ФИФАзаявил, что Россия на 100% готова к проведению чемпионата мира по футболу.

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«Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков – ведь это лучшее зрелище на Земле! Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.