Йерро включен в список кандидатов на пост наставника «Реала»

Экс-игроки «Реала»включены в список кандидатов на пост главного тренера мадридской команды, утверждает AS.

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Сразу после отставки Зинедина Зидана в СМИ упоминались Маурисио Почеттино, Йоахим Лев, Массимилиано Аллегри, Юрген Клопп и Юлиан Нагельсманн, однако все они по разным причинам отказались от переезда в Мадрид.

Все это вынудило руководство «Реала» искать нового наставника среди бывших футболистов клуба.

Йерро был помощником главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в сезоне 2014/15. В 2016 году он стал тренером клуба Сегунды «Реала Овьедо», а сейчас является спортивным директором Федерации футбола Испании.

Мичел тренировал «Реал Кастилью» в сезоне 2006/07. Последним местом работы испанского специалиста была «Малага», вылетевшая в Сегунду по итогам сезона 2017/18.