«Крылья Советов» заявят на сезон «Самара Арену» и «Металлург»

Представитель селекционного отдела «Крыльев Советов»рассказал о задачах команды на сезон-2018/19.

«Удовлетворительным результатом станет избежание стыковых матчей и сохранение прописки в Премьер-лиге. Хорошим результатом станет место в десятке. Но конкуренция будет очень серьезная.

Заявить на сезон "Металлург" как запасную арену? Это нормальная практика. По регламенту клубы должны иметь запасной стадион на случай форс-мажорных обстоятельств. Поэтому мы заявим и "Самара Арену", и "Металлург", чтобы ситуация с переносом домашних матчей в другие города не повторялась. Вообще, чем в Самаре будет больше футбольных полей, игровых и тренировочных, тем лучше», — приводит слова Циклаури клубная пресс-служба.