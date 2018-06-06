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    Алли заявил о желании выиграть ЧМ-2018

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    Полузащитник сборной Англии Деле Алли поделился целями команды на чемпионат мира по футболу.

    Деле Алли
    Деле Алли
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  • «Мы поедем на чемпионат мира, чтобы выиграть его. Команда не настроена на меньшее. Мы расстроимся, если закончим вторыми.

    Мы не хотим ехать туда ради участия. Нам известно, насколько мы хороши как команда, знаем и о таланте. Если каждый из нас выжмет максимум, то все возможно.

    Думаю, Гарет Саутгейт проделал отличную работу, выбрав футболистов, которые хотят играть в том же стиле», – приводит слова Алли SkySports.

    На групповом этапе чемпионата мира сборной Англии предстоит сыграть с Бельгией, Тунисом и Панамой.

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