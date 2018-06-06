Алли заявил о желании выиграть ЧМ-2018

Полузащитник сборной Англииподелился целями команды на чемпионат мира по футболу.

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«Мы поедем на чемпионат мира, чтобы выиграть его. Команда не настроена на меньшее. Мы расстроимся, если закончим вторыми.

Мы не хотим ехать туда ради участия. Нам известно, насколько мы хороши как команда, знаем и о таланте. Если каждый из нас выжмет максимум, то все возможно.

Думаю, Гарет Саутгейт проделал отличную работу, выбрав футболистов, которые хотят играть в том же стиле», – приводит слова Алли SkySports.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Англии предстоит сыграть с Бельгией, Тунисом и Панамой.